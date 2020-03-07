رئيس بولندا يوافق على تقديم دعم مالي لوسائل الإعلام رغم الانتقادات

اعتمد الرئيس البولندي أندريه دودا، قانونا مثيرا للجدل يتم بموجبه توفير دعم مالي بقيمة ملياري زلوتي (أكثر من 500 مليون دولار) للتلفزيون البولندي ومحطات الإذاعة العامة.

وتأتي هذه الخطوة قبل نحو شهرين من الانتخابات الرئاسية المقررة في البلاد.

وأعلن دودا أنه صدق على القانون الجديد في مؤتمر صحفي مساء أمس الجمعة.

وكان القانون أثار جدلا واسعا في بولندا، حيث إن خصوم دودا يتهمون شبكة التلفزيون العامة (تي في بي) بدعم الرئيس وحزب "القانون والعدالة" الحاكم على نحو واضح، في حين أنها تشن هجوما شرسا على أحزاب المعارضة.

ويرى خصوم الحكومة أن الدعم المقرر هو مساهمة مباشرة في حملة دودا الانتخابية للفوز بولاية جديدة، ولطالما دعوا الرئيس إلى رفضه.

وغرد روبرت بيدرون، وهو سياسي ينتمي لتيار اليسار ومنافس لدودا في الانتخابات المقررة في العاشر من مايو المقبل، على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "أضاع اندريه دودا فرصة اتخاذ قرار مستقل ومسؤول وشجاع، ولو لمرة واحدة خلال فترة حكمه".

وفي نفس الوقت، من المتوقع إقالة جاسيك كيرسكي، السياسي السابق في حزب "القانون والعدالة" والرئيس الحالي لشبكة التليفزيون العامة، من منصبه، كما أفادت بذلك تعليقات أدلى بها رئيس المجلس القومي للإعلام، كرزيسزتوف سزابانسكي.

وكانت تقارير إعلامية أفادت في وقت سابق بأن إقالة كيرسكي هي الشرط الذي وضعه الرئيس دودا للموافقة على القانون.

ويسعى دودا إلى الفوز بولاية ثانية في منصبه في انتخابات مايو، وتفيد استطلاعات الرأي بأنه يتمتع بفرصة كبيرة لتحقيق ذلك.