الدحيل يهزم السيلية ويعزز صدارته للدوري القطري والريان يفوز على السد

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عزز فريق الدحيل صدارته للدوري القطري لكرة القدم بفوزه على مضيفه السيلية 2 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة السابعة عشر من الدوري القطري لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز الريان على السد 1 - 0.

وسجل هدفي الدحيل كوانج سونج هان وكريم بوضياف في الدقيقتين 12 و86، فيما سجل هدف حفظ ماء الوجه للسيلية مبارك بوصوفة في الدقيقة الأخيرة من المباراة من ركلة جزاء.

ورفع الدحيل رصيده إلى 42 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد السيلية عند 23 نقطة في المركز السادس.

وفي المباراة الثانية، فاز الريان على السد1 - 0 في قمة مباريات هذه الجولة.

ويدين الريان بالفضل في هذا الفوز للاعبه فرانك كوم الذي سجل هدف الفوز في الدقيقة التاسعة.

ورفع الريان رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد السد عند 32 نقطة في المركز الثالث.

وجاءت بداية المباراة سريعة من الطرفين ولم يكن هناك أي فترة لجس النبض حيث أهدر الريان فرصة تسجيل الهدف الأول في الدقيقة الرابعة عندما سدد رودريجو تابتا كرة أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء لكنها اصطدمت بالقائم الأيسر للحارس سعد الشيب.

وفي الدقيقة التاسعة تمكن فريق الريان من تسجيل هدف التقدم عندما لعبت كرة طولية استلمها فرانك كوم على صدره داخل منطقة جزاء السد من الناحية اليمنى وسدد كرة قوية اصطدمت بيد الشيب وعانقت الشباك.

بعد الهدف فرض فريق السد سيطرته على مجريات اللعب بحثا عن تسجيل هدف التعادل وتوالت هجماته في محاولة لإيجاد ثغرة في دفاع الريان، الذي تراجع لاعبوه لوسط ملعبهم للحفاظ على نظافة الشباك مع الاعتماد على الهجمات المرتدة.

واضطر فريق الريان لإجراء تبديلا اضطراريا في الدقيقة 12 بإشراك محمد العلوي بدلا من خالد مفتاح الذي خرج مصابا.

وكاد السد أن يعادل النتيجة في الدقيقة 13 عندما لعبت كرة عرضية من الجانب الأيسر قابلها بغداد بونجاح بضربة رأس لكن فهد يونس حارس الريان تألق وتصدى لها.

وأنقذ فهد يونس حارس الريان فريقه من هدف مؤكد في الدقيقة 20 عندما لعبت تمريرة بينية غلى بغداد بونجاح ليدخل بها منطقة جزاء الريان من الناحية اليمنى ليصبح في مواجهة الحارس حيث سدد كرة قوية تصدى لها يونس قبل أن يشتتها الدفاع.

وبعد هذا التصدي ارتدت بهدمة مرتدة لفريق الريان حيث وصلت الكرة إلى يوهان بولي الذي انفرد بالحارس سعد الشيب وسدد الكرة لحظة خروجه من المرمى لكنها مرت بجوار القائم الأيمن للحارس.

وفي الدقيقة 23 لعبت ركلة ركنية داخل منطقة جزاء الريان ارتقى إليها بونجاح وقابلها بضربة رأس قوية لكن يونس تصدى لها بثبات.

استمرت سيطرة السد على مجريات اللقاء وتوالت هجماته بحثا عن تسجيل هدف التعادل لكنه اصطدم بدفاع قوي ومنظم من جانب لاعبي الريان لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 34 والتي كادت أن تشهد هدف التعادل للسد عندما لعبت كرة طولية خلف مدافعي الريان ليقابلها أكرم عفيف بضربة رأس لكن كرته علت العارضة.

وانحصر اللعب في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة التي كادت أن تشهد الهدف الثاني للريان عندما سدد تاباتا كرة قوية من ركلة حرة لكنها اصطدمت بالعارضة وخرجت لركلة مرمى.

ومر الوقت المتبقي من هذا الشوط بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم الريان بهدف نظيف.

ومع بداية الشوط الثاني، فرض السد سيطرته على مجريات اللعب وبادر بشن هجمات بحثا عن تسجيل هدف التعادل، في الوقت نفسه تراجع الريان لوسط ملعبه واعتمد على شن الهجمات المرتدة.

وشهدت الدقيقة 51 فرصة خطيرة للسد عندما سدد ووي ونج جونج كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء من ركلة حرة لكنها مرت بجوار القائم الأيمن للحارس فهد يونس.

بعدها بدقيقة سدد محمد البياني كرة قوية من على حدود منطقة جزاء الريان لكنها علت العارضة.

وفي الدقيقة 58 أهدر السد فرصة تسجيل هدف التعادل عندما مرر أكرم عفيف الكرة إلى بيدرو ميجيل المنطلق من الخلف للأمام داخل منطقة الجزاء من الناحية اليمنى ليسدد كرة أرضية لكنها مرت بجوار القائم.

وأنقذ فهد يونس، حارس الريان، فريقه من فرصة هدف في الدقيقة 62 عندما لعبت ركلة ركنية داخل منطقة جزاء الريان ارتقى إليها عبد الكريم حسن وقابلها بضربة رأس لكن يونس تألق وأبعد الكرة.

وفي الدقيقة 68 ألغى الحكم هدفا للسد بدجاع التسلل عندما لعبت تمريرة عرضية من الجانب الأيسر ارتقى إليها بونجاح وقابلها بضربة رأس إلى داخل المرمى إلا أن الحكم ألغى الهدف بداع تسلل بونجاح.

وفي الدقيقة 70 سدد البياني، لاعب السد، كرة أرضية قوية من على حدود منطقة الجزاء لكنها مرت بجوار القائم الايمن للحارس يونس بسنتيميترات قليلة.

وأهدر الريان فرصة هدف في الدقيقة 73 عندم استلم عبد العزيز حاتم كرة بينية في الناحية اليسرى داخل منطقة جزاء السد ليصبح في مواجهة سعد الشيب الذي تألق وتصدى لتسديدة حاتم.

وفي الدقيقة 82 أهدر الريان فرصة تسجيل هدف ثاني عندما لعبت ركلة حرة بشكل سريع إلى داخل منطقة جزاء السد لتصل إلى يوهان بولي الذي قابلها بتسديدة مباشرة صوب المرمى لكن كرته اصطدمت بالقائم الايمن للحارس سعد الشيب.

وتألق الشيب مرة اخرى في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة عندما وصلت الكرة إلى عبد العزيز حاتم لاعب الريان على حدود منطقة جزاء السد وسدد كرة قوية تصدى لها الشيب.

ومر الوقت المتبقي بدون جديد ليطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز الريان 1 / صفر.