ميسي يقود برشلونة لصدارة الدوري الإسباني مؤقتا بفوز صعب على سوسيداد

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اقتنص فريق برشلونة صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بعد فوزه الصعب على ضيفه ريال سوسيداد 1 /صفر اليوم السبت في المرحلة السابعة والعشرين من المسابقة.

وفي مباريات أخرى فرض اشبيلية التعادل الإيجابي 2 /2 على مضيفه اتلتيكو مدريد وفاز ريال مايوركا على مضيفه إيبار 2 / 1 .

ورفع برشلونة رصيده إلى 58 نقطة بفارق نقطتين فقط عن صاحب المركز الثاني ريال مدريد الذي يلتقي غدا الأحد مع مضيفه ريال بيتيس.

ويدين برشلونة بالفضل في هذا الفوز للأرجنتيني ليونيل ميسي الذي سجل هدف الحسم من ضربة جزاء في الدقيقة 81 .

وجاءت أولى ملامح الخطورة بعد مضي عشر دقائق من البداية عبر تسديدة قوية زاحفة من مارتن بريثويت لكن أليخاندرو ريميرو حارس سوسيداد وقف له بالمرصاد.

وهدد بريثويت مرمى سوسيداد مرة أخرى بعد تمريرة من انطوان جريزمان وضعته في مواجهة مرمى الفريق الضيف ليسدد كرة زاحفة لكن ريميرو أنقذ الموقف مجددا.

وسيطر برشلونة على مجريات اللعب بشكل كامل في أول نصف ساعة لكنه عجز عن تهديد مرمى سوسيداد باستثناء محاولتي بريثويت، في الوقت الذي اعتمد فيه الفريق الضيف على الهجمات المرتدة السريعة التي لم ترتق للغة الخطورة على مرمى الحارس مارك اندري تير شتيجن.

وكاد الأرجنتيني ليونيل ميسي أن يفتتح التسجيل لبرشلونة في الدقيقة 30 بعد انفراده بمرمى سوسيداد تماما لكنه سدد في النهاية في أحضان الحارس ريميرو.

وأهدر ميسي هدفا لا يضيع لبرشلونة بعد هجمة مرتدة سريعة انتهت بتمريرة من فرينكي دي يانج إلى زميله الأرجنتيني أمام المرمى مباشرة ليسدد الأخير كرة زاحفة لكنها مرت على بعد سنتيمترات من شباك سوسيداد.

ومرت الدقائق الأخيرة دون أن تشهد جديد لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وبعد مرور ثمان دقائق من بداية الشوط الثاني كان ميسي قريبا من تسجيل هدف السبق لبرشلونة بتسديدة قوية بقدمه اليمنى من داخل منطقة الجزاء لكن الكرة مرت من فوق الشباك مباشرة.

وضاعت فرصة جديدة لبرشلونة في الدقيقة 60 عن طريق ميسي بعد أن تهيأت له الكرة أمام المرمى مباشرة لكن دفاع سوسيداد حرمه من التسجيل.

وتوالت الفرص الضائعة لبرشلونة ولعل ابرزها تسديدة صاروخية من إيفان راكيتيتش من خارج منطقة الجزاء لكن ريميرو أبعد الكرة بأطراف أصابعه لضربة ركنية.

وكاد جيرارد بيكيه أن يفك لوغريتمات المباراة أخيرا ويسجل هدف التقدم لبرشلونة في الدقيقة 65 بضربة رأس قوية لكن حارس سوسيداد أنقذ الموقف بثبات.

واحتسب الحكم ضربة جزاء لبرشلونة بعد الرجوع لتقنية حكم الفيديو المساعد (فار) نتيجة لمسة يد ضد روبن لو نورماند، ليسجل منها ميسي هدف السبق للنادي الكتالوني في الدقيقة 81.

وألغى الحكم بداعي التسلل هدفا سجله خوردي البا لبرشلونة في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وعلى ملعب واندا ميتروبوليتانو، تقدم لوك دي يونج بهدف لاشبيلية في الدقيقة 19 لكن الفارو موراتا أدرك التعادل لاتلتيكو من ضربة جزاء في الدقيقة 32.

وأضاف البرتغالي الدولي جواو فيليكس الهدف الثاني لاتلتيكو في الدقيقة 36 ثم أدرك لوكاس أوكامبوس التعادل لاشبيلية من ضربة جزاء قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول.

وحصد كل فريق نقطة واحدة ليرفع اشبيلية رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطتين عن اتلتيكو صاحب المركز الخامس.

وعلى الملعب البلدي إبوروا، انهى مايوركا الشوط الأول متقدما بهدف نظيف سجله داني رودريجيز في الدقيقة 42 من ضربة حرة مباشرة.

وقبل 12 دقيقة من نهاية المباراة سجل الياباني الدولي الشاب تاكيفوسا كوبو /18 عاما/ هدفه الثالث هذا الموسم ليساهم بشكل كبير في فوز مايوركا.

وأحرز بيدرو بيجاس هدف تقليص الفارق لإيبار في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة عبر ضربة رأس.

وحقق مايوركا أول فوز له خارج ملعبه هذا الموسم لتظل آماله قائمة فيما يتعلق بالبقاء بدوري الأضواء والشهرة.

ورفع مايوركا رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثامن عشر، وتوقف رصيد إيبار عند 27 نقطة في المركز السادس عشر.