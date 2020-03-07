 توتنهام يسقط في فخ التعادل أمام بيرنلي بالدوري الإنجليزي - بوابة الشروق
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توتنهام يسقط في فخ التعادل أمام بيرنلي بالدوري الإنجليزي

د ب أ
نشر فى : السبت 7 مارس 2020 - 9:34 م | آخر تحديث : السبت 7 مارس 2020 - 9:34 م

خيم التعادل 1/1 على المباراة التي جمعت بيرنلي بضيفه توتنهام اليوم السبت في الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم بيرنلي بهدف سجله كريس وود في الدقيقة 13 وتعاد ديلي آلي لتوتنهام في الدقيقة 50 من ركلة جزاء.

ورفع توتنهام رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثامن، كما رفع بيرنلي رصيده إلى 39 نقطة في المركز العاشر.

وبهذا التعادل ابتعد توتنهام عن المراكز المؤهلة للعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، حيث يبتعد بفارق أربع نقاط عن صاحب المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة لدوري الأبطال، تشيلسي، الذي يمكنه أن يوسع الفارق حال فوزه على إيفرتون غدا الأحد.

وهذا التعادل هو الأول لتوتنهام بعد الخسارة في آخر مباراتين وهو التعادل الثامن للفريق في الدوري هذا الموسم، مقابل الفوز في 11 مباراة والخسارة في عشر.

فيما أصبح هذا التعادل هو الثاني على التوالي لبيرنلي والسادس في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 11 مباراة والخسارة في 12 مباراة.


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