زعيمة الخضر في ألمانيا تطالب باتفاقية جديدة للاجئين بين الاتحاد الأوروبي وتركيا

طالبت رئيسة حزب الخضر الألماني المعارض، أنالينا بيربوك، بالعمل على التوصل لاتفاق جديد بين الاتحاد الأوروبي وتركيا بشأن اللاجئين.

وقالت بيربوك في تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية الصادرة اليوم السبت، في إشارة إلى الاتفاقية الحالية: "بدلا من هذا الاتفاق الفاشل، نحتاج إلى اتفاق جديد يكفله القانون لتجنب أخطاء الماضي".

وذكرت بيربوك أنه يتعين أن يضمن الاتفاق الجديد توفير إمدادات للاجئين على نحو جيد وعدم سقوط الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل قطعة الدومينو إذا أطاح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالاتفاق.

يُذكر أن تركيا استقبلت 6ر3 مليون لاجئ سوري، وقد تعهدت في اتفاقية اللاجئين مع الاتحاد الأوروبي لعام 2016 بالتصدي للهجرة غير الشرعية. وتنص الاتفاقية على تلقي أنقرة دعما من الاتحاد الأوروبي لدعم الاجئين.

وتشهد الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي تدفقا للمهاجرين واللاجئين بعدما فتحت تركيا الباب أمام اللاجئين للوصول إلى أوروبا، على الرغم من اتفاق 2916.

وتبقي اليونان على حدودها مغلقة أمام المهاجرين وتتصدى بشدة للمتسللين، ما أثار انتقادات نشطاء حقوق الإنسان. وتكتظ مخيمات اللجوء في اليونان باللاجئين.

وقالت بيربوك إن إخفاق الاتفاقية بين الاتحاد الأوروبي وتركيا لم يحدث خلال الأيام الماضية فحسب، بل هو واضح في "مخيمات اللجوء المفزعة في ليسبوس".

وأشارت بيربوك إلى أن الاتفاق الحالي لا ينص فقط على تقديم الاتحاد الأوروبي مساعدات مالية لتركيا لدعم اللاجئين هناك، بل أيضا على إعادة توطين لاجئين في حاجة ماسة إلى الحماية من تركيا في أوروبا، مشيرة في ذلك إلى الوضع المتفاقم في محافظة إدلب السورية.

وفي المقابل، طالبت بيربوك تركيا بالتوقف عن استغلال اللاجئين كورقة ضغط في التفاوض وبالحفاظ على حقوقهم.