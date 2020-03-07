«لوفتهانزا» الألمانية تخفض طاقة تشغيلها بنسبة 50% بسبب كورونا

أعلنت شركة الطيران الألمانية (لوفتهانزا) رغبتها في تخفيض طاقتها بنسبة تصل إلى 50% خلال الأسابيع المقبلة، بسبب "الانخفاض الحاد في عدد الحجوزات وإلغاء الرحلات الجوية جراء تفشي فيروس (كورونا).

وذكرت الإذاعة الألمانية أنه من الممكن أن يظل أسطول (Airbus A-380) بالكامل على الأرض، وأنه بناءً على زيادة تطوير الطلب ستقل القدرات بنسبة تصل إلى 50 في المائة في الأسابيع القليلة المقبلة.

ولفت التقرير إلى أن هذا سيؤدي إلى توسيع إلغاء الرحلات الجوية التي تم الإعلان عنها بشكل كبير. لاسيما وأن التخفيضات تنطبق على جميع شركات الخطوط الجوية الخاصة بالركاب في مجموعة (لوفتهانزا).