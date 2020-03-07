الوداد يسعى لتأكيد تأهله لنصف النهائي في مواجهة صعبة أمام النجم الساحلي

الرجاء المغربي في لقاء خارج التوقعات أمام مازيمبي الكونغولي

يشهد ملعب رادس في التاسعة مساء اليوم مواجهة عربية بين النجم الساحلي التونسي والوداد البيضاوي المغربي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويمتلك الوداد الأفضلية للتأهل، بعدما تغلب على منافسه التونسي 2 / صفر في مباراة الذهاب التي أقيمت يوم السبت الماضي، لتصبح الخسارة بفارق هدف وحيد في لقاء العودة كافية لاستمرار مسيرته في البطولة التي توج بها عامي 1992 و2017.

وقدم الوداد أحد أفضل عروضه خلال الموسم الحالي، في لقائه أمام النجم الساحلي بملعب محمد السادس، الذي شهد الظهور الأول لمدربه الإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني السابق للنجم الساحلي، حيث تقمص لاعبه محمد ناهيري دور البطولة في اللقاء عقب تسجيله هدفي الفريق المغربي.

ويسعى الوداد لاجتياز عقبة النجم للمرة الأولى، بعدما حرمه الفريق التونسي من الفوز بلقب كأس الاتحاد الأفريقي عام 1999، عقب تفوقه في مجموع مباراتي الذهاب والعودة لنهائي المسابقة آنذاك.

وفي المواجهة الثانية بينهما، صعد النجم على حساب الوداد لنهائي بطولة كأس الكؤوس الأفريقية عام 2003 قبل إلغائها، بعد فوزه عليه 3 / صفر في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وينبغي على النجم الفوز بفارق ثلاثة أهداف من أجل الصعود للدور قبل النهائي في المسابقة التي أحرز لقبها عام 2007، وهي مهمة ليست بالسهلة بطبيعة الحال على الفريق الملقب بجوهرة الساحل.

وعجز النجم عن الفوز بفارق ثلاثة أهداف خلال لقاءاته الثلاثة التي خاضها على ملعبه بمرحلة المجموعات، حيث تغلب 1 / صفر على الأهلي المصري، و2 / صفر على بلاتينيوم الزيمبابوي، بينما خسر صفر / 1 أمام الهلال السوداني.

وفي مباراة أخرى، يواجه الرجاء البيضاوي المغربي مهمة بالغة الصعوبة، عندما يحل ضيفا على تي بي مازيمبي بطل الكونغو الديمقراطية، رغم فوز الفريق المتوج بثلاثة ألقاب في المسابقة 2 / صفر في مباراة الذهاب بالدار البيضاء.

ودائما ما يتمتع مازيمبي بمؤازرة جماهيرية ضخمة في لقاءاته بملعبه بمدينة لومومباشي، وهو ما أثر بالإيجاب على نتائجه في مشواره بالبطولة، حيث فاز في جميع مبارياته الأربع التي خاضها في معقله هذا الموسم، وأحرز خلالها 11 هدفا واهتزت شباكه بثلاثة.

ورغم ذلك، يمتلك الرجاء خبرة اللعب خارج ميدانه، حيث حافظ الفريق على سجله خاليا من الهزائم في لقاءاته التي خاضها بعيدا عن المغرب في مرحلة المجموعات، محققا فوزا وحيدا وتعادلين.

يذكر أن الفائز من مواجهة الزمالك والترجي أمس سوف يلاقي الفائز من مواجهة الرجاء ومازيمبي بالدور قبل النهائي، بينما يواجه الفائز من مواجهة الأهلي وصن داونز، الفائز من لقاء النجم الساحلي والوداد.