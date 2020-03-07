كيف يتصرف المنتخب الأولمبي مع تهديد فيروس كورونا لمعسكر الإمارات؟

رد شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي، على ما تردد خلال الساعات الماضية، حول الغاء معسكر الفراعنة الصغار، والذي كان مقرر له في الإمارات يوم 20 مارس.

وقال غريب، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "أون تايم سبورت": "وصل إلينا خطاب أمس، عن فندق الإقامة في الإمارات والملعب الذي سنتدرب عليه، ولكن كل يوم هناك تغييرات وتطورات بسبب فيروس كورونا، سنخوض مباراتين، واحدة بنسبة 100% أمام الأرجنتين والآخرى أمام كرواتيا بنسبة كبيرة ".

وتابع: "سندخل المعسكر المقبل، تحت أي ظرف حتى لو لم يتم إقامته بمباريات في الإمارات، سنخوض مباراتين أمام فريق في مصر".

وأوضح: "منذ فترة طويلة لم نقيم أي معسكر، وبالتأكيد سيدخل لاعبين جدد، ولاعبين من المنتخب الأول".

واختتم: "هناك لاعبون في طلائع الجيش برزوا بشكل جيد والجهاز الفني اطمأن على ناصر مرسي ومحمود جاد وعمار حمدي خلال المباراة، ولاعب آخر في نادي إنبي، والمصري لديه لاعبون جيدون، وسنتابع كل اللاعبين حتى نعطي لكل لاعب حقه وفرصته سنختار 18 فقط، هناك قائمة مبدئية سنعلن عنها قبل 20 أبريل وحتى لو ضممنا 80 لاعبا بها".