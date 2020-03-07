بكين تدحض تقريرا عن إطلاق سفينة صينية الليزر على طائرة أمريكية

دحضت وزارة الدفاع الوطني الصينية تقريرا لوسائل إعلام أمريكية عن إطلاق مدمرة تابعة للبحرية الصينية الليزرعلى طائرة استطلاع أمريكية من طراز (بي-8 إيه).

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية "رن قوه تشيانغ" – في تصريح اليوم السبت - إن تقرير وسائل الإعلام الأمريكية "لا يتفق مع الواقع"، موضحا أنه في 17 فبراير الماضي، كان هناك تشكيل من أسطول البحرية الصينية يجري مناورات روتينية في المياه الدولية، ونفذت طائرة أمريكية من طراز (بي-8 إيه) استطلاعا دائريا استمر لفترة طويلة على ارتفاع منخفض رغم التحذيرات المتكررة من الجانب الصيني".

وأضاف تشيانغ أن "عملية السفينة الحربية الصينية كانت آمنة واحترافية، وتتماشى أيضا مع القوانين الدولية والممارسات الشائعة ذات الصلة، في حين أن سلوك الطائرة الأمريكية كان يحمل نوايا غير ودية وغير احترافية من خلال هذه العملية، وهو ما يهدد بشدة سلامة السفن والطائرات وطاقمهم لدى الجانبين".

وأعرب تشيانغ عن معارضة الصين الشديدة لمثل هذا التصرف الأمريكي، مشيرا إلى أن بلاده قدمت احتجاجات رسمية للولايات المتحدة.

وطالب الجانب الأمريكي بوقف هذه الأعمال الاستفزازية والخطيرة على الفور، والتوقف عن توجيه اتهامات لا أساس لها وتشويه سمعة الصين حتى لا تتضرر العلاقات الشاملة بين البلدين وقواتهما المسلحة".