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انهار فندق جنوبي شرق الصين، اليوم السبت، يستخدم للحجر الصحي لمصابي فيروس كورونا حسبما ذكرته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.
وأفادت القناة بأن 70 شخصًا موجودين تحت أنقاض الفندق.