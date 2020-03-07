 عاجل.. انهيار فندق يستخدم للحجر الصحي لمصابي كورونا بالصين - بوابة الشروق
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عاجل.. انهيار فندق يستخدم للحجر الصحي لمصابي كورونا بالصين

نور رشوان
نشر فى : السبت 7 مارس 2020 - 4:22 م | آخر تحديث : السبت 7 مارس 2020 - 4:22 م

انهار فندق جنوبي شرق الصين، اليوم السبت، يستخدم للحجر الصحي لمصابي فيروس كورونا حسبما ذكرته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.

وأفادت القناة بأن 70 شخصًا موجودين تحت أنقاض الفندق.

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