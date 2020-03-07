أعلن فريد السنوسي، مدير عام مديرية القوى العاملة بمطروح، أن غدا الأحد تبدأ مبادرة "مهنتك مستقبلك" بمطروح للحد من البطالة بالقرى الأكثر احتياجا بالمحافظة وتحسين مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة للمواطنين بتلك المناطق.

وأضاف مدير عام مديرية القوى العاملة بمطروح أن المبادرة سيتم تنفيذها من خلال الوحدات المتنقلة للتدريب المهني بمديرية القوى العاملة بمطروح، بهدف التدريب والتأهيل على المهن الحرفية المختلفة لشباب وفتيات القرى المستهدفة.

ومن المقرر انطلاق فعاليات الوحدة المتنقلة وذلك بقرية سيدي شبيب بمدينة الضبعة اعتبارا من غدا الأحد 8 مارس للتدريب على مهنة الحياكة والتفصيل للإناث، وكذلك على مهنة السباكة الصحية وتوصيلات الكهرباء للذكور.

وأوضح "السنوسي" أنه على من يرغب في الالتحاق بالدورات التدريبية وفقا للشروط المطلوبة فعليه التقدم لرئيس الوحدة المحلية بقرية سيدي شبيب بالضبعة.

من جانبه، وجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بتذليل كافة العقبات وتيسير الإجراءات مع الإعلان عن المبادرة والتوعية بأهميتها وإتاحة الفرصة للشباب للاشتراك بها، بما يساهم في تأهيلهم وتدريبهم على المهن المستهدفة لتوفير مصدر دخل لهم وتحسين الأحوال المعيشة والحد من البطالة.