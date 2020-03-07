 بدءا من اليوم.. الكويت توقف رحلات الطيران مع 7 دول من بينها مصر ولبنان وسوريا لمدة أسبوع - بوابة الشروق
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بدءا من اليوم.. الكويت توقف رحلات الطيران مع 7 دول من بينها مصر ولبنان وسوريا لمدة أسبوع

علم الكويت
علم الكويت

نشر فى : السبت 7 مارس 2020 - 10:12 ص | آخر تحديث : السبت 7 مارس 2020 - 10:12 ص

قالت الإدارة العامة للطيران بالكويت، إن الكويت أوقفت بشكل مؤقت جميع رحلات الطيران القادمة والمغادرة من مطار الكويت إلى مصر ولبنان وسوريا وبنجلادش والفلبين والهند وسريلانكا لمدة أسبوع ابتداء من اليوم السبت.

وأضافت الإدارة العامة للطيران بالكويت، على حسابها بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن الكويت حظرت أيضا دخول جميع القادمين إلى الكويت من أية جنسية ممن كانوا متواجدين في الدول السبع خلال الأسبوعين الماضيين باستثناء مواطني الكويت القادمين من تلك الدول والذين سيسمح لهم بالدخول على أن تطبق عليهم إجراءات الحجر الصحي، وفقا لوكالة رويترز.

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