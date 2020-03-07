قالت الإدارة العامة للطيران بالكويت، إن الكويت أوقفت بشكل مؤقت جميع رحلات الطيران القادمة والمغادرة من مطار الكويت إلى مصر ولبنان وسوريا وبنجلادش والفلبين والهند وسريلانكا لمدة أسبوع ابتداء من اليوم السبت.

وأضافت الإدارة العامة للطيران بالكويت، على حسابها بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن الكويت حظرت أيضا دخول جميع القادمين إلى الكويت من أية جنسية ممن كانوا متواجدين في الدول السبع خلال الأسبوعين الماضيين باستثناء مواطني الكويت القادمين من تلك الدول والذين سيسمح لهم بالدخول على أن تطبق عليهم إجراءات الحجر الصحي، وفقا لوكالة رويترز.