الصحة العمانية تصدر بيانا حول إجراءات تعليق الدراسة في المؤسسات التعليمية

أوصت وزارة الصحة العمانية، اليوم السبت، بعدم قيام أي مؤسسة تعليمية بتعليق الدراسة دون التنسيق مع وزارة التربية والتعليم أو وزارة التعليم العالي أو الهيئة أو الوزارة التابعة لها المؤسسة التعليمية إلا بعد الرجوع إلى وزارة الصحة.

وقالت الوزارة في بيان لها -أوردته وكالة الأنباء العمانية- إن قرار تعليق الدراسة في أي مؤسسة تعليمية يعتمد على الوضع الوبائي المحلي للمرض وتقييم المخاطر للحالات المؤكدة مخبريًا والمخالطين لها ، مؤكدة أنها تتقصى مخالطي الحالات المؤكدة مخبريًا وأنها تتابع الأشخاص في الحجر أو العزل الصحي المؤسسي أو المنزلي.

ودعت وزارة الصحة المخالطين التواصل مع مركز الاتصال بالوزارة (24441999) أو الخط الساخن بالمحافظة التابع لها وعدم الالتفات للشائعات وأخذ المعلومات من مصدرها الرسمي.