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السعودية تسجل حالتين جديدتين بفيروس كورونا

نور رشوان
نشر فى : السبت 7 مارس 2020 - 2:59 م | آخر تحديث : السبت 7 مارس 2020 - 2:59 م

أعلنت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية، اليوم السبت، تسجيل حالتين جديدتين بفيروس كورونا، أحدهما قادمة من إيران عبر البحرين، والأخرى قادمة من النجف بالعراق عن طريق الإمارات.

وأوضحت «الصحة السعودية»، أن جميع الحالات السبع المصابة بفيروس كورونا، معزولة حاليًا في المستشفى، وجاري التعامل معها وتقديم الخدمة الصحية، وفق الإجراءات الصحية المعتمدة.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة «سارس» ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية «ميرس».

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