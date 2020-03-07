اكتشاف 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الضفة الغربية

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم السبت، عن اكتشاف ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في الضفة الغربية.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي أن المصابين الجدد، ممن خالطوا المصابين في فندق سياحي في بيت لحم وتم وضعهم في المركز الوطني للحجر الصحي في المدينة.

وبحسب الوزارة فإن عدد المصابين بفيروس كورونا ارتفع في مدينة بيت لحم إلى 19 بعد تسجيل ثلاث إصابات جديدة.

وكانت الوزارة أعلنت عن تسجيل 16 حالة مصابة بالفيروس خلال اليوميين الماضيين جميعها في بيت لحم التي تستقطب آلاف السياح شهريا لزيارة الأماكن الدينية المقدسة فيها.

وتم البدء اليوم السبت بتطبيق إجراءات احترازية واسعة في الأراضي الفلسطينية بعد اكتشاف الإصابات بفيروس كورونا.

وأعلنت الحكومة الفلسطينية عن إغلاق مدينة بيت لحم ومنع التنقل منها وإليها إلا للحالات الطارئة، وإلغاء جميع الحجوزات للوفود السياحية في كافة الفنادق الفلسطينية.

وصرح المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم للإذاعة الفلسطينية الرسمية، أن الإجراءات المتخذة هدفها حصر فيروس كورونا ومنع تفشيه، مشيرا إلى أن الحكومة قد تتخذ إجراءات "أكثر صعوبة" حال تفشي الفيروس.

وذكر ملحم أنه تم وضع 15 سائحا أمريكيا في الحجر الصحي في مدينة بيت لحم احترازيا خشية إصابتهم بفيروس كورونا.

وشملت الإجراءات الحكومية المتخذة الإيعاز للأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخترق الحجر الصحي أو يعرض صحته وصحة الآخرين للخطر، بتوقيفه وإخضاعه للحجر.

وتضمنت كذلك تفعيل غرفة العمليات المركزية للتعامل مع الأزمة على مدار الساعة.

وأعلن كامل حميد محافظ بيت لحم عن تعطيل الدوام في جميع المؤسسات الرسمية في المحافظة حتى مساء الاثنين المقبل، باستثناء القطاع الصحي.

وفي غزة أعلنت جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين عن تعليق وتأجيل عقد اللقاءات والورش والاجتماعات الخاصة بفئة التجار ورجال الأعمال والقطاع الخاص تحسبا من انتشار فيروس كورونا.

وشهد قطاع غزة اليوم تعليقا كاملا للدراسة بسبب المخاوف من ظهور الفيروس، في وقت أكدت وزارة الصحة أن القطاع لا يزال خاليا من أي إصابات بالعدوى.