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شرحت مصادر مسئولة بوزارة الصحة والسكان لـ"الشروق" التفاصيل الرقمية لحصيلة الإصابات في الباخرة النيلية العاملة بين الأقصر وأسوان، والتي أعلنت اليوم كبؤرة وحيدة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في مصر.



وجاءت الأرقام حسبما أوضحتها المصادر على النحو التالي:

- العدد الإجمالي لنزلاء الباخرة والعاملين عليها: 171 شخصا

- تم إخضاعهم جميعا لتحليل PCR والذي أثبتت نتائجه: إصابة 45 حالة بفيروس كورونا، منهم 19 شخصا أجنبيا، و26 مصريين

- الحالات الـ12 التي أعلنت عنها وزارة الصحة أمس الجمعة: من ضمن الحالات الـ26 المصريين المذكورين سلفا

- نتائج تحليل PCR اليوم على الحالات الـ12 التي كشفت أمس: 11 منهم أصبحت نتائجه سلبية، لكن سيتم عزلهم لمدة 14 يوما لحين التأكد من التعافي.

- جميع الحالات: لم تظهر عليها أعراض المرض.

وبالتالي فإن العدد الإجمالي للحالات التي ظهرت في مصر حتى الآن هو: 48 حالة على النحو التالي:

مواطن صيني وتعافى، ومواطن كندي ويتلقى العلاج، ومواطن مصري عائد من الخارج يتلقى العلاج، ومن بؤرة الباخرة النيلية 45 حالة، منهم كما سبق الذكر 19 أجنبيا و26 مصريون.

وقالت المصادر إنه تم نقل جميع المصابين المصريين والأجانب إلى مستشفى العزل، وستتم ملاحظتهم على مدار الساعة، فضلا عن إجراء التحاليل يوميا، لمتابعة المرض، وذلك لحين انتهاء فترة الحضانة.