 بالأرقام.. مصادر بوزارة الصحة توضح تفاصيل حالات كورونا في مصر بعد اكتشاف بؤرة الباخرة النيلية - بوابة الشروق
السبت 7 مارس 2020 11:19 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل يستطيع الأهلي والزمالك الصعود لنصف نهائي أفريقيا؟
النتـائـج تصويت

بالأرقام.. مصادر بوزارة الصحة توضح تفاصيل حالات كورونا في مصر بعد اكتشاف بؤرة الباخرة النيلية

أرشيفية
أرشيفية
منى زيدان:
نشر فى : السبت 7 مارس 2020 - 11:00 م | آخر تحديث : السبت 7 مارس 2020 - 11:00 م

شرحت مصادر مسئولة بوزارة الصحة والسكان لـ"الشروق" التفاصيل الرقمية لحصيلة الإصابات في الباخرة النيلية العاملة بين الأقصر وأسوان، والتي أعلنت اليوم كبؤرة وحيدة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في مصر.

وجاءت الأرقام حسبما أوضحتها المصادر على النحو التالي:

- العدد الإجمالي لنزلاء الباخرة والعاملين عليها: 171 شخصا

- تم إخضاعهم جميعا لتحليل PCR والذي أثبتت نتائجه: إصابة 45 حالة بفيروس كورونا، منهم 19 شخصا أجنبيا، و26 مصريين

- الحالات الـ12 التي أعلنت عنها وزارة الصحة أمس الجمعة: من ضمن الحالات الـ26 المصريين المذكورين سلفا

- نتائج تحليل PCR اليوم على الحالات الـ12 التي كشفت أمس: 11 منهم أصبحت نتائجه سلبية، لكن سيتم عزلهم لمدة 14 يوما لحين التأكد من التعافي.

- جميع الحالات: لم تظهر عليها أعراض المرض.

 

وبالتالي فإن العدد الإجمالي للحالات التي ظهرت في مصر حتى الآن هو: 48 حالة على النحو التالي:

مواطن صيني وتعافى، ومواطن كندي ويتلقى العلاج، ومواطن مصري عائد من الخارج يتلقى العلاج، ومن بؤرة الباخرة النيلية 45 حالة، منهم كما سبق الذكر 19 أجنبيا و26 مصريون.

 

وقالت المصادر إنه تم نقل جميع المصابين المصريين والأجانب إلى مستشفى العزل، وستتم ملاحظتهم على مدار الساعة، فضلا عن إجراء التحاليل يوميا، لمتابعة المرض، وذلك لحين انتهاء فترة الحضانة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك