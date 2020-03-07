سيتين يبحث عن استعادة الثقة بعد هزيمة الكلاسيكو.. واستمرار غياب سواريز وديمبلي

يتعين على فريق برشلونة أن يستعيد توازنه بعد الخسارة في مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد بهدفين نظيفين، عندما يستضيف ريال سوسيداد في السابعة والنصقف مساء اليوم، في الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني، بينما يحل الريال ضيفا على ريال بيتيس غدا.

وأكد كيكي سيتين، مدرب برشلونة، أن خسارة فريقه لمباراة الكلاسيكو في الجولة الماضية ليست مهمة وأن الطريق مازال طويلا في صراع المنافسة على لقب الدوري.

وتتبقى 12 مباراة ، ويتفوق الريال على برشلونة بفارق نقطة واحدة، بالإضافة لأفضلية في المواجهات المباشرة.

وسيدخل سوسيداد المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على ميرانديس، الأربعاء الماضي، والتأهل لنهائي كأس ملك إسبانيا، بينما يحل الريال ضيفا على ريال بيتيس.

ويستمر غياب الثنائي لويس سواريز وعثمان ديمبلي عن برشلونة، فيما يأمل مارتن برايثويت أن يبدأ أول مبارياته مع الفريق الذي انضم إليه في فبراير من ليجانيس في صفقة طارئة.

ورغم ان ميسي سجل أربعة أهداف أمام إيبار، كانت هذه هي المباراة الوحيدة التي سجل فيها أهدافا خلال آخر سبع مباريات مما يعكس مستواه غير الثابت مؤخرا.

وقال سيتين :"ميسي لاعب مهم جدا ولكن لا يمكننا أن نعتمد عليه فقط". وأضاف :" الخسارة في مباراة الكلاسيكو ليس لها معنى عظيم. مدريد يتفوق علينا بنقطة ومازال من الممكن أن يشهد سباق اللقب العديد من التغيرات".

وفي مباراة أخرى اليوم، يلتقي أتلتيكو مدريد مع ضيفه أشبيلية، حيث يسعى الفريق الذي يدربه دييجو سيميوني أن يحقق فوزا حاسما على أحد منافسيه المباشرين على المراكز المؤهلة للعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويحتل أشبيلية المركز الثالث برصيد 46 نقطة من 26 مباراة، فيما يحتل أتلتيكو المركز الخامس بفارق نقطتين، فيما يحتل خيتافي المركز الرابع برصيد 45 نقطة.

وقدم أتلتيكو موسما مخيبا للآمال ورغم أهمية اللقاء إلا أن الفريق ربما يضع جزء من تركيزه على لقاءه المقبل أمام ليفربول في إياب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا المقرر إقامتها 11 من الشهر الجاري.

وتبقى بطولة دوري أبطال أوروبا هي الفرصة الوحيدة للفريق للتويج بلقب هذا الموسم، علما بأنه يمتلك أفضلية على ليفربول بعد أن فاز بهدف نظيف على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

وحقق فريق أشبيلية بقيادة المدرب جولين لوبيتيجي انتصارين متتاليين في الدوري، لينهي سلسلة نتائجه السيئة، ومع ذلك يبقى المدرب تحت ضغط كبير من الجماهير غير السعيدة بتواجده. وإذا حقق الفوز على أتلتيكو يوم الأحد ربما يتمكن من تهدئة الجماهير بشكل كبير.