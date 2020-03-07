ينظم المعهد العالي للصحة العامة بجامعة الإسكندرية ندوة بعنوان "تحليل وضع فيروس كورونا: التحكم في العدوى" يوم الإثنين المقبل بقاعة المؤتمرات الكبرى بالمعهد وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، ومديرية الشئون الصحية بالإسكندرية.

وذكرت الجامعة في بيان لها اليوم السبت أن الندوة تأتي في إطار خطة الجامعة للتوعية والوقاية من فيروس كورونا، كما تقيم حملة توعية من الفيروس بمشاركة منظمة الصحة العالمية.

وتتناول الندوة إجراءات السلامة الواجب اتباعها للحد من انتشار فيروس الكورونا، وتقديم عرض مفصل عن تاريخ الفيروس وأنواعه وأعداد الإصابات حول العالم، وأيضا سرعة انتشار المرض وفترة الحضانة للفيروس، وسبل الوقاية والعلاج منه.

وتأتي هذه الندوة تحت رعاية اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، والدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، ودكتور جون جابور، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر.