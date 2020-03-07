الصين تعتمد مجموعة اختبار تكشف عن كورونا خلال 29 دقيقة

وافقت مصلحة الدولة الصينية للمنتجات الطبية على مجموعة اختبار سريعة للأجسام المضادة لفيروس كورونا الجديد، حيث يمكن الحصول على النتائج في غضون 29 دقيقة.

وذكرت المصلحة - في بيان اليوم - أنه يمكن استخدام المجموعة التي طورها فريق بحثي بقيادة جامعة شيامن، في الحالات السريرية والحالات المشتبه بإصابتها وفحص الفئات المعرضة لمخاطر عالية، ما يحسن كفاءة الاختبار في المؤسسات الطبية العاملة في الصفوف الأمامية.

وأضافت المصلحة أنه تم استخدام المجموعة في إجراء تجارب سريرية في المستشفيات بمدينة "ووهان" (مركز تفشي الفيروس بوسط الصين)، وأدى الجمع بين اختبار الحمض النووي واختبار الأجسام المضادة إلى تحسين معدل اكتشاف الإصابات.

وتابعت أن الاتحاد الأوروبي وافق على ثلاثة كواشف للأجسام المضادة لفيروس كورونا الجديد وتم تصديرها إلى دول بينها إيطاليا والنمسا وهولندا.