افتتح اليوم الدكتور علي عوف رئيس شعبة الادوية بالغرف التجارية معرض ومؤتمر فارماسي اكسبو فى دورته السابعة تحت رعاية كل من وزارة الدولة للانتاج الحربي، وزارة التجارة والصناعة، والاتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة و الصغيرة من اليوم ولمدة ثلاث أيام متتالية بمشاركة عدد من كبرى شركات الأدوية ومستحضرات التجميل والعناية الشخصية، ولفيف من الشخصيات العامة البارزة في هذا المجال من بينهم الدكتور على الشامي استاذ العقاقير جامعه القاهرة، ودكتور محمد أسامة بكري مدير ادارة الائتمان المركزي.

وقال منظمو المؤتمر إنه يأتي ضمن جهود الدولة ودعمها المستمر لقطاع الدواء المصري وخاصة بعد تنفيذ قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية.

ويشهد المعرض هذا العام طفرة فى عدد الشركات العارضة مما يدل على مدى ازدهار السوق المصري مقارنة بالأعوام السابقة لما شهده سوق العمل من حركات اندماج كبرى الشركات وظهور شركات ناشئة تفرض نفسها بقوة على سوق المصري ويمتد تأثيرها الايجابي إلى افريقيا ودول الجوار، مما كان له تأثير على حركة التصدير وصناعة الدواء المصري.

وحظي الحدث بمشاركة الجمعية المصرية للصيدلة الجينية والطب الشخصي باستضافتها وإلقاء عدد من المحاضرات التوعوية عن الصيدلة الجينية والطب الشخصي.

وجدير بالذكر أن النسخة السابعة من معرض ومؤتمر فارماسي اكسبو تهدف إلى تعزيز قيمة الاستثمار وفتح آفاق جديدة لتصدير الدواء المصري وتقديم الدعم العلمي والفني للعاملين في مجال الأدوية ومستحضرات التجميل. وعلى غرار السنوات السابقة، من المتوقع أن يشهد المعرض هذا العام توقيع العديد من الاتفاقيات التجارية بين عدة دول وذلك لتعزيز التجارة البينية بين دول الجوار وزيادة معدلات التصدير إلى تلك الدول.