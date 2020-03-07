من سوء حظ حسنى مبارك أنه بدأ حكمه فوق بركة من الفساد والديون

محفوظ يقترح: تعديل نظام الانتخابات الرئاسية وحرية أكبر للإعلام وظهور زعماء المعارضة فى التليفزيون

متمهل أكثر من اللازم ورجل حريص على تطبيق الديمقراطية

الكاتب الكبير رجاء النقاش (1934 ــ 2008) نجح فى إقناع الأديب العالمى نجيب محفوظ أن يحكى له سيرته الذاتية بدلا من كتابتها، فاستمر النقاش 18 شهرا يقابل محفوظ فى مقهى «على بابا» المطل على ميدان التحرير، بدءا من أول أغسطس 1990، سجل خلالها نحو 50 ساعة، تلقى فى مجموعها الضوء على ما لم يكن معروفا عن حياته ومسيرته، وتفصح عن حقيقة أفكاره وآرائه ومواقفه، التى من الصعب أن تحتملها صفحة من جريدة. وما يهمنا هنا ملامح صورة الرئيس الراحل حسنى مبارك كما جاءت على لسان محفوظ فى كتاب «صفحات من مذكرات نجيب محفوظ»، لرجاء النقاش، الصادر عن دار الشروق فى طبعة أولى عام 2011.

الكتاب ــ صدرت طبعته الأولى عن مركز الأهرام للترجمة والنشر عام 1998ــ يحتوى على مقدمة و24 فصلا، جاءت فى 383 صفحة، وعلى القارئ الاستمتاع بقراءة الكتاب كاملا ليتعرف، ليس فقط على آراء ومواقف نجيب محفوظ تنشر لأول مرة، بل ليعرف حال المجتمع المصرى وتطوره الاجتماعى والسياسى. تبدأ الفصول بالطفولة والشباب، والوظيفة والأدب، ثم عالم السينما ومتاعبه مع السلطة، وأزمة رواية أولاد حارتنا، مرورا بآرائه عن ثورتى 1919 ويوليو 1952، وزعماء مصر، وختاما برؤيته فى التطرف الدينى، والله والإنسان، وأزمة الخليج والمأزق العربى، وجريمة الاعتداء عليه. ورغم أن نجيب محفوظ لم يدخل معتقلات عبدالناصر أو السادات، بسبب الانتقادات الصريحة التى كان يوجهها عن طريق رواياته إلا أنه لم يكن بعيدا عن المخاطر أو «نائما فى العسل» حسب وصف محفوظ للنقاش، ففى مرات كثيرة كاد يتعرض لمشاكل جدية تحد من حريته الأدبية والشخصية معا.

وفى الفصل الخاص «زعماء مصر»، والذى يفضل قراءته بالتوازى مع كتاب نجيب محفوظ البديع «أمام العرش»، ومحاكمة الرؤساء والزعماء، قال محفوظ عن حسنى مبارك: «شهادة لله والتاريخ أن حسنى مبارك شخصية ممتازة جدا، ورجل نظيف، ومخلص، ومهتم بمشاكل البلد، إلى جانب أنه مستوعب تماما للتجربتين اللتين سبقتا حكمه. ومن هنا ركز مبارك جهوده على الإنتاج والتطوير فى الداخل، وعلى السلام والعلاقات الحسنة مع الجميع فى الخارج. وهى السياسة التى كنا نأمل فى تحقيقها منذ اليوم الأول لثورة يوليو عام 1952، ولكن من سوء حظ حسنى مبارك أنه بدأ حكمه فوق بركة من الفساد والديون. فالظروف السيئة التى تولى فيها الحكم كانت أصعب من أى ظروف واجهها حاكم مصرى قبله. وعلى الرغم من الانجازات الضخمة التى حققها فإن نتائجها لم تظهر حتى الآن بشكل واضح، لأن مصر كانت أشبه بغريق سقط تحت الماء لمسافة 50 مترا على الأقل، وجاء مبارك لإنقاذه، وفى كل عام يصعد به فى اتجاه السطح مترين أو ثلاثة أمتار ولن يشعر الناس بالنتيجة إلا عندما يخرج الغريق إلى السطح ويبدأ فى التنفس من جديد».

وعلى الرغم من طبيعة محفوظ المعروفة بأنه مجامل شديد، استطرد قائلا: «وهذا لا يعنى أن حكم مبارك خال تماما من الأخطاء، ففى مقابل الصورة الطيبة التى رسمتها، هناك سلبيات ورثها أساسا من عهود سابقة مثل الفساد والإهمال والتسيب».

وقال محفوظ: «قد يرى البعض أن الرئيس مبارك متمهل أكثر من اللازم، وأنا أثق أنه رجل ديمقراطى، وحريص على تطبيق الديمقراطية، وهو يعرف أن كثيرا من مواد الدستور بحاجة إلى إعادة نظر وإلى تعديلات جذرية. ولمعرفتنا بمعدن الرئيس مبارك نثق أنه سيلغى جميع القوانين الاستثنائية التى تقيد الحريات، وليس فقط قانون الطوارئ، فهناك ما هو أسوأ منه، مثل قانون الصحافة ككل، والقانون الذى يمنع تكوين الأحزاب. وهناك مادة يتضمنها الدستور تحتم أن يكون نصف أعضاء مجلس الشعب على الأقل من العمال والفلاحين. وهذه المادة الأخيرة من الدستور ليس لها مبرر على الإطلاق، بل إنها تضر الديمقراطية، فلماذا نخدع أنفسنا ونساعد فى إيصال عدد من الجهلة إلى البرلمان؟».

ويحاول محفوظ خلال شهادته عن حكم مبارك تقديم مقترحات ورؤية أشمل للحرية والديمقراطية، حيث قال: «المطلوب تعديل نظام الانتخابات بحيث نشهد وجود أكثر من مرشح فى انتخابات الرئاسة.. والمطلوب إدخال تعديلات يصبح من خلالها لمجلس الشعب الحق فعليا لا صوريا فى مراجعة ميزانية الدولة وتعديلها، وحجب الثقة أو منحها للحكومة. والمطلوب أيضا دعم نصوص صريحة قاطعة تضمن نزاهة الانتخابات البرلمانية... والمطلوب أن تصبح وسائل الإعلام القومية مفتوحة للجميع، وأن تنطبق عليها صفة «القومية» بمعنى الكلمة، فيكون لزعماء المعارضة الحق فى الظهور على شاشة التليفزيون لعرض أفكارهم وآرائهم. فزعماء المعارضة عندنا للأسف لا يدرى أحد بهم، فى حين تجد أن أى مذيعة تليفزيونية معروفة أكثر من خالد محيى الدين». وتساءل محفوظ: «فلماذا لا يظهر إبراهيم شكرى رئيس حزب العمل فى التليفزيون؟.. بسبب التعتيم لا يوجد فى مصر رجال سياسة، فى حين أن مجتمعنا فى فترة من الفترات كان زاخرا برجال السياسة، لابد من منح رجال المعارضة والمفكرين السياسيين فرصة للظهور، واتركوا الناس حرية الاختيار وحق المشاركة، وفكوا قيودهم، ولا تعاملوهم مثل الشباب القاصر. كيف تشكون من سلبية الناس ومن حالة اللامبالاة التى يعيشونها وأنتم تفرضون عليهم ما تريدون؟!».

كما طالب محفوظ أن يتخلى مبارك عن رئاسة الحزب الوطنى الحاكم، لاعتقاده أن الحزب لا يستمد قوته من ذاته أو قواعده الشعبية وإنما من الرئيس مبارك. وحول سياسة مبارك الخارجية فأكد نجيب محفوظ أنه يؤيده، وحينما تناول الإرهاب والتطرف ختم حديثه قائلا: «أرى أن الحل الوحيد للقضاء على هذه الظاهرة هو الديمقراطية الحقيقية التى تقتضى مزيدا من الجرأة فى تغيير الدستور والقضاء على القوانين المعطلة للحريات».