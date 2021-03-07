رئيس مجلس المصالحة الأفغانية يلتقي دبلوماسيا أمريكيا لمناقشة السلام في أفغانستان



التقى رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية في أفغانستان عبدالله عبدالله، مع نائب رئيس البعثة الدبلوماسية الأمريكية في كابول إيان مكاري؛ لمناقشة الخطط المقترحة الأخيرة لتحقيق السلام في البلاد.



وركزت المباحثات بين الجانبين على جهود السلام الأخيرة وأحدث خطة سلام أمريكية، وتبادل المسؤولان وجهات نظرهما بشأن الخطوات التالية نحو تحقيق السلام الأفغاني، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية اليوم الأحد.



وذكر المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية أن الجانبين رحبا أيضا بتسريع جهود السلام ودعوا إلى ضرورة التوصل إلى حل سياسي للمشكلة في أفغانستان وإنهاء الحرب.



يأتي ذلك في الوقت الذي اقترح فيه ممثل الولايات المتحدة زلماي خليل زاد عملية تعديل تتضمن الحكومة المؤقتة ومؤتمرا للأطراف الرئيسية، إلا أن خطته تواجه العديد من الاعتراضات.



وأفادت مصادر إعلامية بأن قياديا في حركة طالبان قال إنه أثار إمكانية تشكيل حكومة مؤقتة مع فريق تفاوض طالبان، فضلا عن خفض العنف بنسبة من 60 إلى 70%.



وجدد الرئيس الأفغاني محمد أشرف عبد الغني رفضه لخطة الحكومة المؤقتة، وقال "يمكن لأي مؤسسة أن تكتب خيالا على قطعة من الورق وتقترح حلا لأفغانستان".



واقترح مبعوث السلام الأمريكي زلماي خليل زاد في الأسبوع الماضي إمكانية عقد مؤتمر على غرار مؤتمر بون يمكن أن يلغي أو يهمش محادثات السلام الأفغانية الجارية حاليا في الدوحة.



وأيد العديد من السياسيين الأفغان ومن بينهم الرئيس أشرف عبدالغني مراجعة الاتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان ومراقبة علاقات الحركة مع تنظيم القاعدة.