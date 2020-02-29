 مصرع شخص وإصابة 40 آخرين إثر انحراف قطار عن مساره جنوبي باكستان - بوابة الشروق
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مصرع شخص وإصابة 40 آخرين إثر انحراف قطار عن مساره جنوبي باكستان

إسلام آباد - أ ش أ:
نشر في: الأحد 7 مارس 2021 - 10:10 ص | آخر تحديث: الأحد 7 مارس 2021 - 10:10 ص

لقي شخص مصرعه وأصيب 40 آخرون؛ إثر انحراف قطار كان متجها من مدينة "كراتشي" الباكستانية الواقعة جنوبي البلاد إلى مدينة "لاهور" شرقي باكستان.

وذكرت قناة (جيو نيوز) الباكستانية، أن الحادث وقع بين محطتي "روهري" و"بانو عقيل" في إقليم "السند" الواقع بجنوب باكستان، مشيرة إلى أن الحادث أدى إلى حدوث توقف مؤقت في حركة السكك الحديدية في كلا الاتجاهين، وذلك وفقا لما أعلنته مصادر بالسكك الحديدية الباكستانية.

من جانبها، أفادت مصادر في عملية الإنقاذ، بخروج 8 عربات من القطار عن مسارها أثناء الحادث، والذي لم يتم التعرف على السبب وراء وقوعه.


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