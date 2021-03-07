محافظ الغربية يتفقد عددا من مشروعات التطوير بالمحلة وطنطا في جولة مسائية

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أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم الأحد، جولة تفقدية لمتابعة المشروعات الجارية بمدينة المحلة الكبرى، بحضور اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة، ومحمد صلاح نائب رئيس المدينة، وممدوح النجار رئيس حي أول المحلة وأحمد المغاوري رئيس حي ثان المحلة.

تفقد الدكتور رحمي أعمال الرصف والتطوير بشوارع جمال عبد الناصر، ومأمون، والوحدة العربية بمنشية البكري، حيث وجه بإزالة أي تعديات على خط التنظيم، كما تفقد كورنيش بحر شبين، والطريق المؤدي للمنطقة الصناعية.

وخلال الجولة، وجه المحافظ بإزالة كافة مخلفات البناء على طريق طنطا المحلة الكبرى أمام قرية عياش والناتجة عن أعمال إنشاء سور السكة الحديد، كما وجه بتوفير خدمة مرورية على الطريق لحين رفع الأعمال.

واختتم المحافظ جولته بتفقد الأعمال الجارية لتطوير كورنيش طنطا في مرحلتيه الثالثة والرابعة بداية من كوبري قحافة وحتى كوبري فاروق.

يذكر أن محافظة الغربية تقوم بتطوير كورنيش طنطا في المرحلة الثالثة بدايةً من كوبري قحافة وحتى نهاية شارع الأشرف بتكلفة 28 مليون جنيه، والمرحلة الرابعة من كوبري فاروق وحتى نهاية سكة المحلة بإجمالي تكلفة 69 مليون جنيه.