هل فكرت يوما في تحويل غرفة نومك إلى مصنع لجلب الرزق؟.. ذلك الأمر لم يعد مجرد فكرة بل أمر واقع حققه شادي، صاحب الـ24 عاما، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية التربية النوعية.

قرر شادي تحويل غرفة نومه بمنزل العائلة في منطقة فيصل، لمصنع صغير لإنتاج الحُلي والمنتجات الجلدية، ومن ذلك المكان الصغير، أبدع في تصميم الإكسسوارات الحريمي والرجالي النحاسية والجلدية مثل الحقائب والمحافظ الرجالي والبورتفيه الحريمي، لدرجة أنها بدت وكأنها نتاج مصنع آلي وليس يدوي.

يقول شادي لـ"الشروق"، إن ما دفعه لإتقان هذا الفن اليدوي، هو أنه يستطيع خلق شيء من لا شيء، فمثلا يصنع من خردة النحاس قطعا فنية بالتشكيل، منها إكسسوارات نحاس لعلامته الخاصة، وعلامات تجارية أخرى من الجلود.

يضيف شادي: "اخترت أحول غرفة نومي لمصنع صغير لأني معنديش فلوس لشراء محل وترخيصه ودفع مصاريف للمرافق، فكرت في الفكرة ولقيت نفسي هحب الشغل جدا من البيت فقررت استخدام السرير الإضافي في غرفتي لتأهيل الغرفة للعمل وعملت منه طرابيزة واشتغلت وبقيت بلحم وبصمم وبفنش وألمع المنتج وكمان أصوره للترويج من أوضتي".

وأوضح شادي، أن مراحل تصنيع خاتم واحد قد تستغرق منه 3 ساعات عمل متواصلة، تبدأ أولا بتحديد التصميم ثم نشر القطعة الخام، ثم مرحلة اللحام، مرورا بالشطف في مواد كيمائية، ووضعها في رملة، ثم وضعها في نشارة، وصولا للمرحلة الأخيرة وهي التلميع على الموتور لتصبح جاهزة للتسليم.

يستخدم شادي آلة واحدة فقط وهي موتور لتلميع وصنفرة النحاس، ومقص حدادي أو منشار اركيت، وآلة أخرى لحفر الشكل المطلوب على القطعة، ثم بعد ذلك استخرج القطعة من الحمض وقص الزيادات وسنفرة القطعة وتلميعها.

بدأ شادي المشروع برأس مال بلغ 450 جنيها، مردفا: "بدأت الصنعة وأنا في أولى جامعة، اشتريت ربع كيلو سلك نحاس وانبوب بوتاجاز وباشبوري -آلة لحام- وعملت أول خاتمين وعرضتهم في جاليريهات، وبعد كده عملت 10 خواتم وبعدين 30 خاتما ونشاطي اتوسع خارج القاهرة لمحافظات أخرى، والحمد لله شغلي اتعرف وبقى ليا اسم".

يجلب شادي المواد الخام التي يستخدمها في صناعة منتجاته، من منطقة باب الشعرية وحارة اليهود، حيث يحصل على الجلود الطبيعية، ويستوحي تصميمات المنتجات من ملاحظة الأشياء أمامه، قائلا: "تراكم قطع النحاس فوق بعضها بتخلق إيحاءات بتصميم جديد، وهي طريقة مميزة لأنها تبتعد عن المألوف".

رغم امتلاء غرفة شادي برائحة الجلود الطبيعية ومواد اللصق، إلا أن ذلك لم يمثل له عائقا، مؤكدا: "أنا مرتاح جدا لأني مش متضرر من الريحة وبحب شغلي جدا، الغرفة مكان مريح أوي، اللاب معايا يسلي وقتي وأقدر أدخل الحمام وأشتغل وأنام وأكل في الوقت إلى أنا عايزه، لأن الشغل ده محتاج رواقة ومزاج، سعات بصحى اشتغل الفجر، وكفاية أني مش شغال تحت وصاية حد".

هناك بعض الصعوبات التي تواجه شادي مثل التسويق والفصال في الثمن، موضحا: "مفيش ميزانية للتسويق عشان كده لجأت لصفحتي على فيسبوك، وبعض الزبائن اللى بتعامل معهم مرهقين بسبب الفصال، للأسف مش بيقدروا التعب المبذول في القطعة".

وذكر شادي، أن المشروع ليس مربحا بالمعنى الحقيقي، مقارنة بتكاليف تحمل الخسارة وتكاليف شراء الخامات والتسويق على النت، وذلك نتيجة عدم إمكانية عرض الشغل في أماكن معروفة أو مشهورة.

أخيرا يقول شادي: "هدفي بإذن الله اتخرج وبعد كده أعمل ماجستير في المعادن واشتغل في ماركات تصنيع حُلي كبيرة وأتعلم أكتر لحد ما أعمل ورشتي الكبيرة".