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واشنطن: تحسين نظام الهجرة واستعادة المعاملة العادلة للمهاجرين

أ ش أ
نشر في: الأحد 7 مارس 2021 - 10:15 م | آخر تحديث: الأحد 7 مارس 2021 - 10:15 م

أكدت الإدارة الأمريكية اليوم الأحد، الحرص على تحسين الأوضاع في نظام الهجرة بالولايات المتحدة وضمان المعاملة العادلة والإنسانية للمهاجرين.

ذكر بيان للبيت الأبيض اليوم الأحد، أن هذا التأكيد جاء خلال زيارة قام بها عدد من كبار مسئولي الإدارة الأمريكي لبعض منشآت وزارة الأمن الداخلي على الحدود الجنوبية الغربية للولايات المتحدة ومنشآت ومنشآت إعادة توطين اللاجئين والخدمات الصحية الإنسانية.

وأوضح البيان أن المسئولين تلقوا خلال الزيارة إفادات بشأن طاقة تلك المنشآت وإعادة بناء بنيتها التحتية المدمرة في ظل جائحة كورونا، ووضع طالبي اللجوء والأطفال غير المصحوبين بأسرهم ممن يصلون إلى الحدود بالإضافة إلى أوضاع العاملين في تلك المنشآت.

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