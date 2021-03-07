المدعي العام في روما يطالب بالمؤبد لطالبين أمريكيين متهمين بقتل ضابط إيطالي

طالب المدعي العام في روما، بالسجن المؤبد مدى الحياة بحق طالبين أمريكيين، متهمين بقتل ضابط شرطة إيطالي.

وقالت المدعية ماريا سابينا كالابريا -في لائحة الاتهام حسبما أفادت قناة (الحرة) الإخبارية اليوم الأحد- إن الطالبين "فينيجان لي إلدر" 21 عاما، و"جابرييل كريستيان ناتالي هورث" 19 عاما، يجب وضعهما في الحبس الانفرادي خلال النهار، مضيفة أن الضحية قُتل في هجوم غير متكافىء.

واتهم إلدر وهورث بطعن الضابط الإيطالي "ماريو سيرسيلو ريجا" في أحد الشوارع وسط العاصمة الإيطالية روما في يوليو 2019، كما أصيب زميله أندريا فاريالي؛ أثناء محاولتهما التحقيق في عملية سرقة.