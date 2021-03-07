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فاز خوان لابورتا برئاسة نادي برشلونة الإسباني، ليعود بعد 11 عاما من رحيله عن رئاسة النادي الكتالوني، حسبما أظهرت نتائج الفرز الأولية.

وجرت اليوم الأحد نسخة تاريخية من انتخابات النادي الكتالوني لاختيار رئيس جديد لبرشلونة يتولى مقاليد الأمور في السنوات المقبلة التي تواجه فيها إدارة النادي العديد من التحديات الصعبة.

وأشارت التقارير الصحفية والقنوات الإسبانية لفوز لابورتا بمقعد رئاسة برشلونة.

وفقًا لأول استطلاع أجرته قناة TV3، كان لابورتا قد تجاوز 58 % من الأصوات يليه 31 % لفيكتور فونت و9.3 % لتوني فريكسا.

وأكد أشرف بن عياد مراسل قنوات بي إن سبورتس في برشلونة، فوز المرشح لابورتا برئاسة البلاوجرانا.