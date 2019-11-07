جامعة عين شمس ضمن أفضل ٢٠٠ على العالم في الفيزياء والفلك حسب تصنيف QS

أعلن الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، نتائج تصنيف ال QS، حيث أحرزت الجامعة تقدماً ملحوظاً في العديد من المجالات العلمية، مؤكداً أن الجامعة حصلت على ترتيب متقدم في 14 مجال من بين المجالات المختلفة للتصنيف.

شهد التصنيف ظهور الجامعة لأول مرة فى مجالي العلوم الاجتماعية والإدارة، إدارة الأعمال والدراسات، إلى جانب إرتقاء الجامعة ضمن أفضل 200 جامعة فى مجال علوم الفضاء متقدمة بذلك أكثر من 200 مركزًا عن العام الماضى، كما حافظت الجامعة على مراكزها المتقدمة ضمن أفضل 500 جامعة فى باقى مجالات التصنيف.

ومن جانبه أضاف الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف العام على ملف التصنيف العالمي للجامعة أن منظمة ال QS هي مؤسسة تهدف إلى تصنيف أفضل 1000 جامعة حول العالم من خلال تطبيق عدة معايير خاصة من أهمها السمعة الأكاديمية والإمكانيات التي توفرها الجامعة لطلابها ومدى تأهيلها لخريجيها لسوق العمل، بالإضافة إلى عدد الأبحاث العلمية ومعدلات النشر العلمي الدولي للجامعة، ويقوم القائمين على هذا التصنيف بمتابعة أداء الجامعات سنويا للتحقق من مدى جدية الجامعة في تحديث مؤشراتها ومدى كفاءة المؤسسة التعليمية لإدراجها ضمن تقييم المؤسسة.

وأوضح الدكتور محمد أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن إدارة الجامعة تعطى لملف التصنيف الدولي أهمية كبيرة في الآونة الأخيرة، للنهوض بالتقييم الدولي للجامعة كأقدم جامعة مصرية وعربية، وفى هذا الإطار قامت الجامعة بعقد العديد من الشراكات واتفاقيات التعاون مع عدة دول عربية وإقليمية ودولية متميزة، كما قامت باستحداث برامج دراسية جديدة لتواكب التطور العلمي السريع، وتتوافق مع متطلبات سوق العمل.

وأضافت الدكتورة شهيرة سمير المدير التننفيذى لقطاع العلاقات الدولية بالجامعة، أن النتائج الحالية للتصنيف ليست وليدة الصدفة، وإنما هي ثمار ما تقوم به إدارة التصنيف الدولي إحدى إدارات قطاع التعاون الدولى المنشأة حديثاً بالجامعة والمختصة بمجالات العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي والمنعكس نتائجة على تصنيف الجامعة.

وأوضح الدكتور أحمد البنا، مدير مكتب التصنيف الدولي بالجامعة، أن تصنيف QS للمجالات العلمية أظهر حصول الجامعة على مراكز متقدمة في عدة مجالات، حيث ظهرت الجامعة لأول مرة فى مجالي العلوم الاجتماعية والإدارة، واحتلت الجامعة المركز 501-520 وفي مجال إدارة الأعمال والدراسات، كما احتلت الجامعة المركز 450-500.

وتابع: "تقدمت الجامعة فى مجالات الفيزياء وعلوم الفلك لتشغل المركز 151-200 مقارنة بالعام الماضى 451-500 وكذلك فى مجال تقنية الهندسة 305 مقارنة بالعام الماضى 350-400 وعلوم الحياة والطب، واحتلت الجامعة مركز 376 مقارنة بالعام الماضى401-450.

وحافظت الجامعة على مراكزها المتقدمة ضمن أفضل 500 جامعة فى مجالات الهندسة المدنية والانشائية 151-200، مجال الهندسة الميكانيكية، الطيران والتصنيع 301-351، مجال الهندسة الكهربائية والالكترونية201-250، مجال العلوم الزراعية 251-300، مجال العلوم البيولوجية 451-500، مجال العلوم الطبية، مجال علوم الحاسب ونظم المعلومات 301-350، مجال العلوم الطبيعية واحتلت الجامعة مركز 451-500، مجال الكيمياء احتلت الجامعة مركز401-450.

وأضاف الدكتور أحمد البنا نائب مدير مكتب التصنيف الدولي، أن فريق عمل المكتب يقوم بعقد اجتماعات دورية لمتابعة التطورات الدائمة في معايير التقييم الخاصة بالتصنيفات المختلفة، والعمل على تحليلها للوقوف على مدى ملاءمتها للبيانات المتاحة عن الجامعة وكلياتها ومعاهدها، بالإضافة إلى التأكيد على قطاعات الجامعة المختلفة بضرورة توفير البيانات المطلوبة لتكون متاحة لفريق العمل لإرسالها إلى مسئولي التصنيف في أي وقت.