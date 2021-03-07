أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد، أنه جرى إعطاء 7.33 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في ألمانيا حتى الآن.

وبحسب البيانات المعلنة اليوم الأحد، يُقدر متوسط معدل التطعيم في ألمانيا بـ235 ألفا و927 جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، سوف يستغرق الأمر 1.3 عام لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.

وبدأت حملة التطعيم في ألمانيا قبل نحو عشرة أسابيع.

وفي سياق متصل، وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا إلى 2.5 مليون حالة، بحسب بيانات جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج.

ووفقا للبيانات، وصل عدد الوفيات المرتبطة بوباء كورونا في ألمانيا إلى 71 ألفا و899 حالة .

ومضى قرابة عام وخمسة أسابيع منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا.

يشار إلى أن الجرعات وعدد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.