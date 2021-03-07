وفاة 13 شخصا وإصابة 29 بإيبولا في غينيا والكونغو

أكدت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، التابعة للاتحاد الإفريقي، أن غينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية أبلغتا عن 29 حالة إصابة بفيروس (إيبولا) و13 حالة وفاة حتى الآن.

وذكرت المراكز الإفريقية، في بيان اليوم الأحد، أن معدل الإماتة والوفيات سجلت 45 في المائة في البلدين، حيث سجلت الكونغو 11 حالة إصابة و4 وفيات وتعافي شخصين، أما غينيا سجلت 18 حالة إصابة و9 وفيات وتعافي شخصين.

وأوضحت أن حالات التفشي الجديدة لمرض (إيبولا) القاتل في البلدين أدت إلى إثارة مخاوف جديدة في إفريقيا، حيث لا تزال القارة تكافح جائحة كورونا.

وأودى تفشي فيروس (إيبولا) في غرب إفريقيا في الفترة ما بين (2014-2016) بحياة أكثر من 11 ألفا و300 شخص، مع تسجيل أكثر من 28 ألفا و600 حالة.

وتعد (الإيبولا) حمى نزفية شديدة العدوى تسبب مجموعة من الأعراض، بما في ذلك الحمى والقيء والإسهال والألم العام أو الشعور بالضيق، وفي كثير من الحالات النزيف الداخلي والخارجي.