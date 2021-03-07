 رئيس إقليم كردستان بعد لقاء بابا الفاتيكان: ملتزمون بالسلام والحرية الدينية - بوابة الشروق
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رئيس إقليم كردستان بعد لقاء بابا الفاتيكان: ملتزمون بالسلام والحرية الدينية

بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان
بغداد - أ ش أ:
نشر في: الأحد 7 مارس 2021 - 9:53 ص | آخر تحديث: الأحد 7 مارس 2021 - 9:53 ص

أكد رئيس إقليم كردستان بالعراق نيجيرفان بارزاني، اليوم الأحد، التزام الإقليم بالسلام والحرية الدينية.

وقال بارزاني -في تغريدة له عقب لقاء جمعه مع البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) العراقية- "إنه مع بدء زيارة بابا الفاتيكان لإقليم كردستان، نكرر التزامنا الدائم بالسلام والحرية الدينية والأخوة، كما نتذكر (البيشمركة) وكل من قدم التضحيات المطلقة للدفاع عن السلام والحرية لجميع العراقيين".

وكان البابا فرنسيس قد وصل صباح اليوم إلى محافظة أربيل؛ قادما من بغداد في رابع محطة لزيارته التاريخية إلى العراق.


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