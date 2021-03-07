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سيراميكا يستعد لمواجهة الزمالك بمران قوي

محمد جلال
نشر في: الأحد 7 مارس 2021 - 10:17 م | آخر تحديث: الأحد 7 مارس 2021 - 10:20 م

خاض فريق سيراميكا كيلوباترا تدريباته اليوم الأحد، استعدادا لمواجهة الزمالك على ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة 15 للدوري الممتاز.

وشهد مران سيراميكا تدريبات بدنية قوية للاعبين تحت إشراف المدير الفني هيثم شعبان، الذي يسعى لحصد نقاط المباراة أمام الزمالك.

ويفقد سيراميكا حارسه محمود شكري بعدما شعر بآلام في الركبة مما جعل هيثم شعبان يمنحه راحة من التدريبات.

ويسعى سيراميكا لزيادة أوجاع نادي الزمالك بعد خسارته في بطولة دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي بثلاثية.

وفي المقابل يتطلع الزمالك لحصد نقاط المباراة الثلاثة وذلك للابتعاد بالصدارة عن أقرب منافسيه في ترتيب الدوري.

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة، فيما يتواجد سيراميكا في المركز السابع برصيد 21 نقطة.


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