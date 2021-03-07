أمانة النواب تشدد على منع الدخول من بوابات المجلس بدون ارتداء الكمامة

شددت الأمانة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد مناع على منع الدخول من بوابات المجلس بدون ارتداء الكمامة وذلك في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الأمانة لمواجهة فيروس كورونا.



وقالت الأمانة العامة اليوم الأحد، في منشور إداري لها عبر الإذاعة الداخلية، إن ارتداء الكمامات شرطا للدخول من البوابات الخارجية للمجلس.



وأضافت أنه فى إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الفيروس، نود الإحاطة أنه لن يسمح بالدخول من البوابات الخارجية للمجلس دون ارتداء كمامة.



ويعقد المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلسته العامة القادمة يوم 14 مارس الجارى.