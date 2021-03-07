 الجيش اليمني يحبط هجوما لمليشيات الحوثي في عدة جبهات - بوابة الشروق
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الجيش اليمني يحبط هجوما لمليشيات الحوثي في عدة جبهات

الجيش اليمني
الجيش اليمني
عدن - أ ش أ:
نشر في: الأحد 7 مارس 2021 - 9:51 ص | آخر تحديث: الأحد 7 مارس 2021 - 9:51 ص

أحبطت قوات الجيش الوطني هجوما لمليشيا الحوثي الإرهابية شرق محافظة الجوف، وشمال غرب محافظة مأرب؛ مكبدا إياها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية، اليوم الأحد، أن مجاميع من المليشيا الحوثية حاولت التقدم باتجاه مواقع في جبهة النضود، مؤكدة أن المواجهات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا، وتدمير عربات تابعة لها.

وفي ذات السياق، أحبطت قوات الجيش اليمني هجوماً شنّته مليشيا الحوثي الانقلابية على مواقع عسكرية في جبهات المخدرة شمال غرب محافظة مارب.

وأكد مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن أكثر من 20 عنصرا من مليشيا الحوثي لقوا مقتلهم، وجرح آخرون بنيران الجيش والمقاومة خلال المعارك التي شهدتها جبهات المخدرة ومحزام ماس، إضافة إلى خسائر أخرى في المعدات.


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