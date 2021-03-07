محافظ الوادي الجديد يستقبل رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

عقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، لقاء مع اللواء حسام الدين مصطفى رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، الذي يزور المحافظة لمتابعة المشروعات التي تنفذها الهيئة بالمحافظة، بحضور سيد محمود سكرتير المحافظة المساعد، والمهندسة ميرفت شحاتة مدير فرع الهيئة، وعدد من التنفيذيين.

وتناول اللقاء استعراض المشروعات التي تنفذها الهيئة بالمحافظة ونسب التنفيذ بها، ومناقشة المعوقات لإيجاد حلول لها، حيث تبلغ أطوال المشروعات 27 كم بتكلفة إجمالية 192 مليون جنيه، بالإضافة إلى مناقشة دراسة استخدام تقنية الصيانة الذكية لرفع مستوى كفاءة الطرق بمنطقة درب الأربعين بمركز باريس بشكل تجريبي.

وأجرى الزملوط ومصطفى جولة تفقدية على الطبيعة لمشروع إنشاء مسار بديل لمنطقة النقب من الكيلو 60 إلى الكيلو 70 بطريق الخارجة أسيوط، والذي تبلغ تكلفته 125 مليون جنيه، وينفذ على مرحلتين، لتقليل المسافة بمنحنيات أقل خطورة وآمنة؛ للحد من الحوادث بالمنطقة والتيسير على المترددين على الطريق، بالإضافة إلى إسهامه في دفع عجلة التنمية الشاملة على أرض المحافظة.