رئيس جامعة بني سويف يتفقد اللجان للاطمئنان على سير الامتحانات

تفقد الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم الأحد، سير الامتحانات بكلية السياحة والفنادق، وذلك للاطمئنان على أجواء انعقاد الامتحانات وتطبيق كل الإجراءات والتدابير الاحترازية، والتزام جميع أطراف المنظومة التعليمية بها.

وشدد رئيس الجامعة، على ضرورة توافر كل الاستعدادات والرعاية الطبية، فضلًا عن الاهتمام بالتأمين الكامل للجان لضمان سير عملية الامتحانات في جو يسوده الهدوء والنظام، مع ضرورة تواجد أستاذ المادة؛ لتذليل أي صعوبات قد تقابل الطلاب خلال الامتحانات.

وشدد رئيس الجامعة، خلال جولته على التزام أطراف المنظومة التعليمية بالتدابير والإجراءات الاحترازية من كشف درجات الحرارة على الطلاب قبل الدخول على البوابات، فضلًا عن تعقيم كل الطلاب قبل الدخول ومنع الدخول بدون الكمامة من أجل الحفاظ على سلامتهم وصحتهم.

ووجه بضرورة أخذ عينات عشوائية لقياس درجات الحرارة أثناء تواجد الطلاب داخل لجان الامتحانات للاطمئنان على سلامتهم.