استشاري باطنة بموسكو: 95% من متلقي لقاح سبوتنك لم تظهر عليهم أعراض جانبية

أشاد الدكتور أحمد سعد، استشاري الباطنة العامة بموسكو، بلقاح «سبوتنك- 5» الروسي ضد كورونا، قائلًا إن نتائجه «هائلة» ومفاجئة.

وأضاف، في مداخلة عبر skype لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbc مصر»، مساء السبت، أن نسبة الأجسام مضادة المتكونة بالنسبة لأغلب من تلقوا اللقاح الروسي ضد كورونا تبلغ 7.8.

وأكد أن هناك إقبالًا كبيرًا من الناس على اللقاح الروسي، مشيرًا إلى تلقي بعض كبار السن ممن تبلغ أعمارهم 70 عامًا فما فوق جرعتي اللقاح دون حدوث أي مشكلة، بعدما كان هناك تخوفًا في البداية.

وأوضح أن 95% من متلقي اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا على مختلف الأعمار لم يشعروا بأي أعراض جانبية، مضيفًا أن الـ5% المتبقين ظهرت عليهم أعراض ارتفاع درجة الحرارة وصداع وبعض آلام في الجسم، لكنها استمرت ليوم واحد فقط واختفت، إضافة إلى حالة واحدة عانت من «عرق شديد» دون ارتفاع الحرارة.

وذكر أن اللقاح الروسي مستمر في منح حماية للأشخاص الذين يصابون بالسلالات المتحورة من كورونا، مؤكدًا أن أي لقاح من اللقاحات يمنع المريض من الدخول للمستشفى أو الدخول في مضاعفات قد تؤدي إلى الوفاة.