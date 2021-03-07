مقتل 17 شخصا في انفجارات بمنشآت عسكرية في غينيا الاستوائية

ذكرت وزارة الصحة في غينيا الاستوائية، اليوم الأحد، إن 17 شخصا قتلوًا في سلسلة الانفجارات التي ضربت منشآت عسكرية في مدينة باتا الساحلية.

كتبت الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن "حصيلة القتلى الرسمية المسجلة في المستشفيات، نتيجة الانفجارات بالثكنات العسكرية بحي نكوانتوما في باتا، بلغت إلى الآن 17 شخصًا"، مشيرة إلى تجاوز أعداد المصابين 400 مصابا موزعين على المستشفيات.

وكانت وسائل إعلام محلية ذكرت سابقًا أن 3 انفجارات لم يعرف سببها ضربت منشآت عسكرية في باتا، وأن مبان تضررت نتيجة الانفجار الأول، فيما علق أشخاص تحت الأنقاض نتيجة الانفجارات.