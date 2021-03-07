باكستان: تسجيل 1780 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت باكستان عن تسجيل 39 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الأخيرة، لترتفع حصيلة الوفيات في أنحاء البلاد جراء الفيروس إلى 13 ألفا و205 حالات اليوم الأحد.

وأعلن المركز الوطني للقيادة والعمليات، في أحدث إحصاء له لعدد المصابين، تسجيل 1780 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة المصابين في البلاد إلى 590 ألفا و508 حالات، حسبما ذكرت صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم.

ومازال إقليم السند الأكثر تضررا من الجائحة.

وأجرت باكستان حتى الآن 9 ملايين و212 ألفا و480 اختبارا للكشف عن الفيروس، من بينهم 38 ألفا و887 في الساعات الـ24 الماضية.

وتعافى 559 ألفا و248 شخصا في أنحاء البلاد، فيما لا يزال 1595 مريضا في حالة حرجة.