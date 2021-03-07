نادي الأسير الفلسطيني: إسرائيل تعتقل 35 فلسطينية بينهن 11 أمّا

قال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأحد، إن إسرائيل تعتقل في سجونها 35 أسيرة، بينهن 11 أمّا.

وذكر نادي الأسير، في بيان صحفي بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف غدا، أن من بين الأسيرات 26 صدرت بحقهن أحكاما لفترات متفاوتة أعلاها مدة 16 عاما.

وأوضح أن من بين الأسيرات ثلاثة رهن الاعتقال الإداري الذي يتيح تمديد الاحتجاز من دون تقديم ملف اتهام.

وأكد نادي الأسير أن الأسيرات الفلسطينيات "يتعرضن لكافة أنواع التنكيل والتعذيب، بدءاً من عمليات الاعتقال من المنازل، وحتى النقل إلى مراكز التوقيف والتحقيق، ولاحقا احتجازهن في السجون".

وأشار إلى أن الأسيرات "يواجهن منذ بداية انتشار جائحة فيروس كورونا عزلا مضاعفا، جراء عدم انتظام الزيارات وعزلهن عن العالم الخارجي".

كما أكد نادي الأسير الفلسطيني أن الأسيرات تعانين ظروفا حياتية صعبة وضعف في الرعاية الطبية.