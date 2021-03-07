ضبط 12 ألف شخص لعدم ارتداء الكمامة خلال 24 ساعة

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أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة، عن ضبط 12 ألف شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة للمضبوطين عدا 90 شخصا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالتهم للنيابة العامة.

كما تم تحرير 589 مخالفة للمحال التي لم تلتزم بقرار الغلق، و167 قضية بمجال منع تداول الأرجيلة بإجمالي مضبوطات 1104 أرجيلات.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة والمتضمنة تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وإلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجارى استمرار تلك الحملات، حرصا على سلامة المواطنين.