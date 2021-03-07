الأرصاد: استمرار ارتفاع درجات الحرارة وشبورة بمعظم الأنحاء غدا الأثنين

توقعت الهيئة العامة للارصاد الجوية، أن يشهد غدا الأثنين، استمرار ارتفاع درجات الحرارة بكافة الأنحاء، حيث نشهد طقس دافئ نهارا على القاهرة والوجه البحري، مائل للدفئ على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، على أن يكون شديد البرودة ليلا على معظم المحافظات، بارد على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وذكرت الهيئة عبر موقعها الرسمي، أن فرص سقوط الأمطار منعدمة على كافة الأنحاء، مع وجود فرص لتكون شبورة مائية صباحا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد، موضحة أن حركة الرياح معتدلة على معظم الأنحاء، تنشط أحيانا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين، فتسجل على القاهرة 24 درجة للعظمى و13 للصغرى، والوجه البحري 23 درجة للعظمى و13 للصغرى، والسواحل الشمالية الغربية 21 درجة للعظمى 13 للصغرى، والسواحل الشمالية الشرقية 22 للعظمى 13 للصغرى، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 27 للعظمى و15 للصغرى، وشمال الصعيد 27 للعظمى و12 درجات للصغرى، وجنوب الصعيد 23 للعظمى و14 للصغرى.