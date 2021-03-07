موارتا يقود يوفنتوس لفوز هام على لاتسيو بثلاثية في الدوري الإيطالي

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حقق يوفنتوس فوزا هاما على لاتسيو بنتيجة (3 – 1)، في المواجهة التي أقيمت مساء اليوم السبت، على ملعب اليوفي ضمن منافسات الأسبوع 26 من الدوري الإيطالي.

ورفع يوفنتوس رصيده للنقطة 52 في المركز الثالث، وبفارق نقطة وحيدة عن ميلان الوصيف، وبفارق 7 نقاط عن المتصدر إنتر ميلان.

وافتتح خواكين كوريا التهديف للاتسيو في الدقيقة 14 من عمر اللقاء، فيما نجح أدريان رابيو في تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 39.

وفي الشوط الثاني سجل ألفارو موراتا الهدفين الثاني والثالث لليوفي، وذلك عند الدقيقة 57، والدقيقة 60 من ركلة جزاء.