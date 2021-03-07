ترامب يعود إلى نيويورك لأول مرة منذ مغادرته البيت الأبيض

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يعود الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى نيويورك اليوم الأحد لأول مرة منذ مغادرته البيت الأبيض، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك ديلي نيوز" الأمريكية.

وقالت مصادر إن زعيم شعار "لنجعل أمريكا عظيمة مجددا" سيعود جوا إلى نيويورك، تلك المدينة الملقبة باسم "التفاحة الكبيرة" وسيمكث بها حتى الثلاثاء المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" أن المتحدث باسم ترامب جاسون ميلر رفض الكشف عن الغرض من زيارة الرئيس السابق.

قال ميلر: "آسف أن أكون أسطوانة مشروخة هنا، لكن ليس لدى أي معلومات إضافية بشأن هذا".

ولا يزال ترامب يحتفظ بمنزله الفخم في برج ترامب بحي مانهاتن، على الرغم أنه غير مقره الرسمي إلى ولاية فلوريدا عام 2019.