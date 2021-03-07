في خطوة جديدة لمحاولة السيطرة على تفشي الموجات الجديدة لفيروس كورونا، اتجهت بعض الدول العربية لمنع تقديم المشروبات في مراضع الأطفال، ففي الإمارات منعت دبي المقاهي من تقديم المراضع وفي البحرين، طالب نائب بالمجلس الوطني البحريني باتخاذ إجراء ضد بائعي المشروبات في الرضاعات.

ووجه قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بالإمارات، المقاهي "بمنع تقديم المشروبات في مراضع الأطفال للحد من انتشار فيروس كوفيد-19، ولكونه مخالفا للعادات والتقاليد".

وذكرت الهيئة الحكومية، التي تختص بوضع وإدارة الأجندة الاقتصادية لإمارة دبي، أن الخطوة جاءت "بعدما تبين أن رواد المقاهي هم من يقومون بجلب المراضع للمقاهي لتعبئتها بالقهوة والمشروبات، مما قد يكون سببا في انتشار فيروس كورونا أو كوفيد 19".

وأوضحت الهيئة أن فرق التفتيش "اتخذت الإجراءات اللازمة على المقاهي التي قامت بهذه العملية، واستدعائهم رسميا، وسيتم التصدي لهذه الظاهرة السلبية التي انتشرت بحثا عن الشهرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وللأضرار التي قد تسببها لعدم معرفة مصدر المراضع ومحتوياتها، والتي قد تساهم في انتشار فيروس كورونا".

ودعت اقتصادية دبي المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي ظاهرة سلبية عبر تطبيق مستهلك دبي المتوفر على متجر أبل وجوجل وهواوي أو الاتصال على أرقام الشكاوى.

وفي البحرين، ندد النائب البحريني أحمد الأنصاري، بالطريقة التي تمارسها المقاهي في تقديم المشروبات للأطفال الصغار، وطالب عضو المجلس الوطني البحريني وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ووزارة الصحة في بلاده باتخاذ إجراءات فورية وسريعة لمنع تقديم المشروبات في مراضع الأطفال.

وبحسب ما نقلته صحيفة "الوطن" البحرينية، فقد شدد النائب على أن تلك الظواهر "دخيلة على المجتمع البحريني المحافظ، إضافة إلى أن هذا النوع من تقديم المشروبات يتسبب في أضرار صحية، خصوصا في ظل العمل على مواجهة انتشار فيروس كورونا".

وأكد النائب البحريني، أنه يدرس حاليا اتخاذ إجراء سريع عبر الأدوات النيابية؛ من خلال تقديم مقترح برغبته -بصفة مستعجلة- لاتخاذ إجراءات لمنع هذا العمل الغريب.

ونقلت الصحيفة البحرينية، عن أحد المحلات الشهيرة بالعاصمة، والذي دشن بيع المشروبات عبر "الرضاعات" المخصصة للأطفال، إعلان إيقافه بيع وتداول هذه المنتجات "لأنها غير مرخصة للتداول بمثل هذه المحلات".

وكانت ظاهرة تقديم المشروبات بالزجاجات المخصصة لشرب حليب الأطفال "الرضاعات"، أثارت جدلا وانتشرت مؤخرا، خاصة بعد تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صور للمقاهي والنوادي التي تمارس الظاهرة، في وقت أقدمت فيه بعض المقاهي على استخدام الفكرة للترويج لمشروباتها، وأعلنت مقاهٍ أخرى عبر صفحاتها أنها لا تقدم سوى الأكواب فقط ولا رضاعات لديها.