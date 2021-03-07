التحالف العربي: اعتراض وتدمير 10 طائرات مسيرة حاولت استهداف المدنيين

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، عن اعتراض وتدمير ما مجموعه 10 طائرات مسيّرة مفخخة جميعها حاولت استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة، وذلك حسبما أفادته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، صباح الأحد.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، قد أعلن في وقت سابق من اليوم، عن اعتراض وتدمير 8 طائرات بدون طيار مفخخة حاولت استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

وأكد رصد إطلاق طائرات بدون طيار مفخخة من قبل ميليشيا الحوثي؛ وذلك في محاولة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة، ويجري متابعة عدد من الطائرات الأخرى.