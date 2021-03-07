النيابة تصطحب المتهمة بقتل طفلتها وإلقائها بترعة المريوطية لتمثيل الجريمة

اصطحبت قوات الأمن المتهمة بقتل نجلتها وإلقائها بترعة المريوطية داخل جوال، لتمثيل الجريمة وإجراء المعاينة التصويرية بحضور محقق وكيل نيابة أوسيم.

وأدلت المتهمة باعترافات تفصيلية أمام النيابة، وتدعى (عدلية.خ.ف - 27 عامًا)، ربة منزل، قائلة: "كنت متزوجة من عامل وبعد فترة تعرفت على عشيقي، وكنت أذهب إلى بيته لممارسة علاقة غير شرعية، وتكرر الأمر كثيرًا وبعد ما عرفت إني حامل ذهبت إلى زوجي وأخبرته، بحملي، ففرح بذلك، فكان ينتظر هذا المولود بفارغ الصبر، وبعد أن أنجبت الطفلة، شك زوجي في سلوكي، فذهب إلى دكتور لإجراء بعض التحاليل والفحوصات واكتشف أنه لم ينجب".

وتابعت المتهمة: "جن جنون الزوج بعدما علم بأنه لم ينجب، وواجهني بصور التحاليل والإشاعات، ولكني هددته بقتل الطفلة واتهامه بقتلها".

وكانت تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغًا يفيد بالعثور على جثة طفلة رضيعة بمنطقة الهرم.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبدأت المباحث بفحص كاميرات المراقبة، وسؤال أصحاب المحلات المجاورة لمكان العثور على الجثة، لكشف غموض الواقعة.