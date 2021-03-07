 أمريكا تقدم أكثر من 90 مليون جرعة من لقاحات كورونا - بوابة الشروق
الأحد 7 مارس 2021 11:59 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد سن قانون يلزم بتحديد النسل لحل مشكلة الزيادة السكانية؟
النتـائـج تصويت

أمريكا تقدم أكثر من 90 مليون جرعة من لقاحات كورونا

أ ش أ
نشر في: الأحد 7 مارس 2021 - 11:38 م | آخر تحديث: الأحد 7 مارس 2021 - 11:38 م

أظهرت البيانات الصادرة عن مركز مكافحة الأمراض الأمريكي، اليوم الأحد، تقديم أكثر من 90.35 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" المستجد حتى اليوم في الولايات المتحدة.

ووفقا للبيانات الواردة على موقع المركز على الإنترنت، فقد قُدم في الولايات المتحدة، حتى السادسة صباحا بالتوقيت المحلي، 90 مليون و351 ألفًا و750 جرعة من اللقاحات المضادة لـ"كوفيد-19" من أصل أكثر من 116.36 مليون جرعة وُزعت على مقدمي الخدمة.

وبحسب تلك البيانات، حصل أكثر من 58.87 مليون شخص في الولايات المتحدة على الجرعة الأولى على الأقل، من بينهم أكثر من 30.68 مليون شخص حصلوا على الجرعتين اللازمتين للتطعيم ضد "كوفيد-19".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك