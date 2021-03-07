العشرات يحرقون الكمامات في مظاهرة مناهضة لإجراءات الإغلاق بآيداهو الأمريكية

وأثارت تلك الواقعة جدلا كبيرا بالولايات المتحدة.وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن 100 متظاهر بعاصمة آيداهو بويسى، أحرقوا كمية من الكمامات، بينما أظهر مقطع فيديو طفلا يردد: "أجائعة أنتى أيتها النار إليكِ المزيد من الكمامات".وذكرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز"، إنه بتجمع آخر في مدينة كوردلين بنفس الولاية حضره 70 شخصا بينهم نواب كونجرس يمينيين، أقام متظاهرون، محرقة رمزية للكمامات وسط هتافات مرددة "يو إس إيه".وتضمنت المظاهرات توجيه السباب للرئيس الأمريكى جو بايدن، وحرق صوره مع الكمامات، كما شهدت تنديدا بالتشريعات الرامية للسماح بعمليات الإجهاض التي يرفضها جناح اليمين.وشارك كل من مجموعة "وطنيين جي 416" الشهيرة بعدائها للمسلمين في أمريكا ومجموعة شعب اليمينيين بتنظيم المظاهرات.وقال دير مون، المنظم الأول للمظاهرة، إنهم اجتمعوا ذلك اليوم لإعلام الحكومة أن لها حدودها وأن اليمينيين لهم كلمتهم ورأيهم.يذكر أن والي آيداهو برت ليتل، لم يفرض لبس الكمامات إلا أن 7 مقاطعات بالولاية تفرضها.ووصف عالم السياسة إيان برايم، الواقعة بأنها "غباء رمزي"، بينما أكد فرانسيس فالاسكاس متحدث الصحة بالولاية، أن ذلك التجمع قد يسبب زيادة حالات الإصابة التي بلغت في الولاية بعد عام من الجائحة 170 ألفا بينهم 1900 وفيات.اضغط هنا